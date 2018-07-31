ЛДПР недовольна регистрацией Балакина кандидатом в мэры Москвы

Московская городская избирательная комиссия не стала подавать жалобу в Верховный суд. Таким образом, комиссия МГИК исполнила решение Мосгорсуда зарегистрировать бизнесмена Михаила Балакина в качестве кандидата в мэры Москвы.

Между тем, некоторые политики недовольны решением горизбиркома. Противниками регистрации Балакина является партия ЛДПР. Глава партии Владимир Жириновский еще в июне просил Мосгоризбирком снять Балакина с выборов. Политик уверен, что он «дискредитирует партию» и вводит избирателей в заблуждение. Представитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин разъяснил ситуацию в интервью с корреспондентом «ПолитЭксперт». Он сообщил, что Балакин ранее избирался в Мосгордуму от ЛДПР. По его словам, он не поддерживал контактов с партией, не создал там фракцию, и отношения с ним быстро прекратились. Дюпин подчеркнул, что в выборах он планирует участвовать как депутат Мосгордумы, избранный от партии ЛДПР, что вводит в заблуждение избирателей.

«Мы его на пост мэра не выдвигали, у нас есть свой кандидат — Михаил Дегтярев», — заявил пресс-секретарь

Представители ЛДПР уверены, что единственный допустимый вариант участия Балакина в выборах — самовыдвижение при отказе от депутатского мандата. На вопрос, продолжит ли ЛДПР добиваться снятия Балакина с выборов, Дюпин ответил, что партия будет действовать только в рамках закона. Закон о выборах запрещает члену одной партии избираться от другой. Балакин ранее сообщал, что осведомлен о позиции ЛДПР, но идти на поводу у партии не собирается. Он заявлял, что никогда не являлся членом ЛДПР, а поэтому не собирается идти на выборы самовыдвиженцем.

Решение о регистрации Мосгоризбирком объявит во вторник, 31 июля. Многие политологи уверены, что участие предпринимателя в гонке окажется полезным для выборной кампании, оживив ее.