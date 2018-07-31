Депутату Европарламента понравился Крым

Делегация из Чехии во главе с депутатом европейского парламента Яромиром Когличеком прилетела в Крым. В состав делегации вошли политики и общественные деятели.

Депутат Европарламента Когличек отметил, что впечатления от крымского полуострова — очень хорошие. Глава чешской делегации уже в третий раз посетил Крым, поэтому отметил прогресс развития региона. По его словам, предстоит много работы, но уже есть новое шоссе и аэропорт.

Украинские дипломаты «припугнули» чешских политиков санкциями за посещение Крыма. Киев выразил протест, поскольку считает, что делегация нарушила украинское законодательство и проигнорировала международное право. Депутат Европарламента Яромир Когличек ответил, что не боится возможных санкций со стороны украинских властей.