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Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

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17:38   31 Июля 2018
Россия

Депутату Европарламента понравился Крым

Депутату Европарламента понравился Крым

Делегация из Чехии во главе с депутатом европейского парламента Яромиром Когличеком прилетела в Крым. В состав делегации вошли политики и общественные деятели.

Депутат Европарламента Когличек отметил, что впечатления от крымского полуострова — очень хорошие. Глава чешской делегации уже в третий раз посетил Крым, поэтому отметил прогресс развития региона. По его словам, предстоит много работы, но уже есть новое шоссе и аэропорт.

Украинские дипломаты «припугнули» чешских политиков санкциями за посещение Крыма. Киев выразил протест, поскольку считает, что делегация нарушила украинское законодательство и проигнорировала международное право. Депутат Европарламента Яромир Когличек ответил, что не боится возможных санкций со стороны украинских властей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #крым #европарламент #делегация #когличек
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