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Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

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17:16   31 Июля 2018
Россия

ФАС выявила в Дагестане два картеля

ФАС выявила в Дагестане два картеля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила в Дагестане два картельных сговора в сферах фармацевтики и дорожного строительства на общую сумму в 25 миллиардов рублей, рассказал во вторник замглавы службы Андрей Цариковский.

Антимонополисты совместно с силовиками провели в республике три большие системные проверки, по итогам которых удалось выявить два картеля. Незаконный доход от сговора в сфере фармацевтики составил восемь миллиардов рублей, а в области дорожного строительства - 17 миллиардов. Возбуждены два дела.

Цариковский уточнил, что служба не закончила работу в регионе. Проверки продолжатся, чтобы «хирургически удалить метастазы» экономики страны.

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Автор: Юлия Халус
#россия #дагестан #экономика #фас
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