ФАС выявила в Дагестане два картеля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила в Дагестане два картельных сговора в сферах фармацевтики и дорожного строительства на общую сумму в 25 миллиардов рублей, рассказал во вторник замглавы службы Андрей Цариковский.

Антимонополисты совместно с силовиками провели в республике три большие системные проверки, по итогам которых удалось выявить два картеля. Незаконный доход от сговора в сфере фармацевтики составил восемь миллиардов рублей, а в области дорожного строительства - 17 миллиардов. Возбуждены два дела.

Цариковский уточнил, что служба не закончила работу в регионе. Проверки продолжатся, чтобы «хирургически удалить метастазы» экономики страны.