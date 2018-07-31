Глава МИД РФ обсудит с японским коллегой подготовку встречи Путина и Абэ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о планах обсудить подготовку встречи лидеров РФ и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ, которая должна пройти во Владивостоке на полях Восточного экономического форума в сентябре этого года.

Об этом он заявил во вторник, открывая двустороннюю встречу с главой японского МИД Таро Коно. Кроме того, Лавров отметил, что нынешняя встреча министров проходит в Доме приемов Министерства иностранных дел РФ, где более 60 лет назад прибывал дед Таро Коно, который участвовал в переговорах о восстановлении дипотношений между Москвой и Токио.