Мы в соц.сетях:
Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

 Обновился состав президентского резерва

Обновился состав президентского резерва
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Турецкие военные убили четверых беженцев, пытавшихся пересечь границу

Турецкие военные убили четверых беженцев, пытавшихся пересечь границу

 Япония считает важным развивать контакт с Россией на фоне переговоров по КНДР

Япония считает важным развивать контакт с Россией на фоне переговоров по КНДР
Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

 Обновился состав президентского резерва

Обновился состав президентского резерва
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Турецкие военные убили четверых беженцев, пытавшихся пересечь границу

Турецкие военные убили четверых беженцев, пытавшихся пересечь границу

 Япония считает важным развивать контакт с Россией на фоне переговоров по КНДР

Япония считает важным развивать контакт с Россией на фоне переговоров по КНДР
17:50   31 Июля 2018
Россия

Глава МИД РФ обсудит с японским коллегой подготовку встречи Путина и Абэ

Глава МИД РФ обсудит с японским коллегой подготовку встречи Путина и Абэ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о планах обсудить подготовку встречи лидеров РФ и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ, которая должна пройти во Владивостоке на полях Восточного экономического форума в сентябре этого года.

Об этом он заявил во вторник, открывая двустороннюю встречу с главой японского МИД Таро Коно. Кроме того, Лавров отметил, что нынешняя встреча министров проходит в Доме приемов Министерства иностранных дел РФ, где более 60 лет назад прибывал дед Таро Коно, который участвовал в переговорах о восстановлении дипотношений между Москвой и Токио.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #мид #япония #лавров #политика
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...