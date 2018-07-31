Мы в соц.сетях:
Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

 Обновился состав президентского резерва

Обновился состав президентского резерва
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Турецкие военные убили четверых беженцев, пытавшихся пересечь границу

Турецкие военные убили четверых беженцев, пытавшихся пересечь границу

 Япония считает важным развивать контакт с Россией на фоне переговоров по КНДР

Япония считает важным развивать контакт с Россией на фоне переговоров по КНДР
Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

 Обновился состав президентского резерва

Обновился состав президентского резерва
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Турецкие военные убили четверых беженцев, пытавшихся пересечь границу

Турецкие военные убили четверых беженцев, пытавшихся пересечь границу

 Япония считает важным развивать контакт с Россией на фоне переговоров по КНДР

Япония считает важным развивать контакт с Россией на фоне переговоров по КНДР
17:22   31 Июля 2018
Россия

Просто и понятно: Москва становится мировой столицей бизнеса

Просто и понятно: Москва становится мировой столицей бизнеса

На 1 июля 2018 года в Москве зарегистрировали 302 тысячи 351 индивидуального предпринимателя, сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.

По его словам, общее количество ИП с июня 2017 года увеличилось на 11 процентов. Добиться такого высокого результата столице РФ помогло активное развитие патентной и упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса, передает ФБА «Экономика сегодня».

Просто и понятно: Москва становится мировой столицей бизнеса

Владимир Ефимов объяснил, что московский потребительский рынок — крупнейший в Европе. В Москве высокий спрос на товары и услуги благодаря 12 миллионам постоянных жителей, а также туристам и приезжим.

«Своих клиентов может найти любой предприниматель», — отметил Ефимов. 

Просто и понятно: Москва становится мировой столицей бизнеса

Руководитель Департамента добавил, что меры поддержки ИП, существующие в столице РФ, делают бизнес понятным и простым. Более 60 процентов предпринимателей трудятся в сфере услуг, а остальные — в розничной торговле. Московский бюджет с января по май 2018 года пополнился на 45 миллиардов 900 миллионов рублей за счет взимаемого по упрощенной системе налога.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #москвасейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...