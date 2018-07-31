Просто и понятно: Москва становится мировой столицей бизнеса

На 1 июля 2018 года в Москве зарегистрировали 302 тысячи 351 индивидуального предпринимателя, сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.

По его словам, общее количество ИП с июня 2017 года увеличилось на 11 процентов. Добиться такого высокого результата столице РФ помогло активное развитие патентной и упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса, передает ФБА «Экономика сегодня».

Владимир Ефимов объяснил, что московский потребительский рынок — крупнейший в Европе. В Москве высокий спрос на товары и услуги благодаря 12 миллионам постоянных жителей, а также туристам и приезжим.

«Своих клиентов может найти любой предприниматель», — отметил Ефимов.

Руководитель Департамента добавил, что меры поддержки ИП, существующие в столице РФ, делают бизнес понятным и простым. Более 60 процентов предпринимателей трудятся в сфере услуг, а остальные — в розничной торговле. Московский бюджет с января по май 2018 года пополнился на 45 миллиардов 900 миллионов рублей за счет взимаемого по упрощенной системе налога.