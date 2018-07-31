Шевченко Шредингера

Соискатель губернаторского поста Владимирской области от Компартии собрал муниципальных подписей больше чем нужно, но этого может не хватить.

Кандидат в губернаторы Владимирской области от КПРФ Максим Шевченко оказался в суперпозиции. Коммунист собрал необходимые для преодоления муниципального фильтра 128 подписей местных депутатов в свою поддержку, как того требует избирательное право, и даже больше - 133. Но этого может оказаться мало, 12 человек из списка Шевченко отдали свои голоса и за других соискателей.

Фактически Шевченко выполнил необходимое условие для участия в выборах, но зарегистрироваться ему мешает правовой нюанс. Юридическую силу имеет только первая подпись. А Шевченко поделил как минимум дюжину из них с кандидатом от «Коммунистической партии социальной справедливости» Иваном Алтуховым, ЛДПРовцем Владимиром Сипягиным и Сергеем Глумовым от «Патриотов России».

Как сообщает владимирское издание «Зебра ТВ», на заседании в минувшее воскресенье члены облизбиркома тему участия Шевченко старались не поднимать. На вопросы журналистов отвечали уклончиво.

«Поймите правильно: вот вы начали с того, что вас интересует один кандидат, а мы работаем с шестью комплектами документов, для нас все кандидаты одинаковы. Мы осознаем, какую мы ответственность несем. Соответственно, если будет выход какой-либо информации, допустим, о том, что кандидат А проходит, кандидат Б не проходит, кандидат В проходит, кандидат Г не проходит, а про двоих мы забыли, то вы же первыми начнете нас воспитывать: «А, вот вы занимаетесь только этими»! Есть некая норма, есть определенный порядок наших действий», - цитирует издание члена комиссии Вадима Минаева.

Из конкретики прозвучала лишь дата рассмотрения дела Шевченко. На вопрос быть или не быть ему соискателем губернаторского кресла облизбирком обещает ответить 3 августа. Сам Максим Леонардович рассказал «Политике Сегодня», что никаких официальных предписаний от комиссии пока не получал, а за историей с двойными подписями видит козни губернатора Владимирской области Светланы Орловой.

«Как мне люди рассказывали, они сначала свезли всех подписаться за Орлову, за «Единую Россию», потом раздали часть подписей всяким спойлерам, Алтухову или какому-нибудь Глумову, которого никто в глаза не видел и не знает этих людей. За них свозили. Я сам этого не видел, но мне люди рассказывали, и у нас есть такие свидетельские показания. Может это имеется в виду. То есть их фальсификация, обман и мошенничество, которые государство в лице Орловой и ее подчиненных публично совершили», - возмущен Шевченко.

Сидеть сложа руки Шевченко не собирается. Уже подал заявления в прокуратуру, МВД, СК и облизбирком. Коммунист подозревает Орлову в срыве подписной кампании и в давлении на муниципальных депутатов.

«Почти везде получил ответ. Из следственного комитета теперь дождусь ответа. В случае снятия меня с выборов я, безусловно, пойду по судебным инстанциям и буду требовать отмены муниципального фильтра в стране. Пойду вплоть до Верховного и Конституционного суда», - решительно настроен он.

Ведомства и комиссия, по словам собеседника агентства, отнеслись к его проблеме «адекватно». Подробности Шевченко обещает обнародовать в ближайшее время на брифинге. Источник владимирского издания в региональном обкоме компартии уверен, что при вскрытии коробки кот окажется мертв. Шевченко не зарегистрируют кандидатом в губернаторы из-за нехватки 13 «чистых» подписей. Остальные кандидаты прошли муниципальный фильтр «как нож сквозь масло».

Оперативно получить комментарий Светланы Орловы по поводу истории с двойными подписями у Максима Шевченко «Политике Сегодня» не удалось.