Пять фигурантов дела о пытках в ярославской ИК обжаловали арест

Защита пяти фигурантов уголовного дела о пытках в ярославской исправительной колонии обжаловала арест.

Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ярославского областного суда Наталию Сарбунову. Отмечается, что одна жалоба поступила 27 июля, еще четыре – 30 июля.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова обнародовала ранее «Новая газета». Согласно данным издания, инцидент произошел в июне минувшего года в исправительной колонии №1 в Ярославле. Вскоре ФСИН факт случившегося, которое было зафиксировано на видео.

Заведено дело о превышении должностных полномочий, все инцидента сцены установлены. От должностей отстранены 17 сотрудников ИК.