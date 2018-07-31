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Обновился состав президентского резерва
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
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17:03   31 Июля 2018
Россия

Пять фигурантов дела о пытках в ярославской ИК обжаловали арест

Пять фигурантов дела о пытках в ярославской ИК обжаловали арест

Защита пяти фигурантов уголовного дела о пытках в ярославской исправительной колонии обжаловала арест.

Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ярославского областного суда Наталию Сарбунову. Отмечается, что одна жалоба поступила 27 июля, еще четыре – 30 июля.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова обнародовала ранее «Новая газета». Согласно данным издания, инцидент произошел в июне минувшего года в исправительной колонии №1 в Ярославле. Вскоре ФСИН факт случившегося, которое было зафиксировано на видео.

Заведено дело о превышении должностных полномочий, все инцидента сцены установлены. От должностей отстранены 17 сотрудников ИК.

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Автор: Марьяна Круглова
#россия #избиение #общество #ярославская колония
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