После обрушения моста на Ярославском шоссе полностью восстановлено движение

Последствия столкновения самосвала с опорой пешеходного моста на 31 километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Подмосковье полностью ликвидированы, движение осуществляется в обе стороны. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Утром во вторник самосвал Volvo протаранил балку надземного пешеходного перехода, из-за чего мост обрушился на проезжую часть. С этого момента и до недавнего времени движение по шоссе в районе Пушкино сначала была полностью перекрыто, затем частично восстановлено. Водителям приходилось затрачивать до полутора часов для того, чтобы миновать аварийный участок.

При столкновении и обрушении моста водитель получил тяжелые травмы. Кабина самосвала полностью разрушена.