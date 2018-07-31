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16:22   31 Июля 2018
Россия

После обрушения моста на Ярославском шоссе полностью восстановлено движение

После обрушения моста на Ярославском шоссе полностью восстановлено движение

Последствия столкновения самосвала с опорой пешеходного моста на 31 километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Подмосковье полностью ликвидированы, движение осуществляется в обе стороны. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Утром во вторник самосвал Volvo протаранил балку надземного пешеходного перехода, из-за чего мост обрушился на проезжую часть. С этого момента и до недавнего времени движение по шоссе в районе Пушкино сначала была полностью перекрыто, затем частично восстановлено.  Водителям приходилось затрачивать до полутора часов для того, чтобы миновать аварийный участок.

При столкновении и обрушении моста водитель получил тяжелые травмы.  Кабина самосвала полностью разрушена.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #дтп #чп #подмосковье #обрушение
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