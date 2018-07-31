Эксперт: Действия властей Туниса угрожают стране и ее партнерам

У руководства Туниса и Ливии не получилось прийти к экономическому соглашению. Торговый спор между странами продолжается. Ранее власти Туниса приняли решение закрыть границу с Ливией из-за торговых споров.

Город Рас-Аджир является основным перевалочный пунктом между Тунисом и Ливией. Практически все товары проходят в нем таможню. 10 июля в результате конфликта между тунисцами и туристами из Ливии было принято решение закрыть этот пункт. Протестуя против закрытия границы контрабандисты Туниса перекрыли дороги между Рас-Аджиром и остальной частью Туниса: им не выгодно госурегулирование торговых отношений между этими странами. Тогда границу ненадолго открыли вновь.

После инцидентов с нападении на ливийских граждан, руководство страны решило вновь перекрыть границу еще на 10 дней. Это вызывало новый виток протестных акций. Ливия — основной партнер Туниса в международной торговле. Значительную роль в экономике Туниса играет контрабанда: теневой сектор экономики дает стране около 20% ВВП. В теневой экономике занят огромный процент трудоспособного населения страны.

Политика властей Туниса несет угрозы как стране, так и ее партнерам. Экономический кризис, нищета и отсутствие работы заставляют местное население браться даже за сомнительные способы заработка. Таким образом, перекрытие границы между странами сулит бедность целым регионам.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом РИА ФАН рассказал, что ситуация вокруг Туниса характеризует эту страну как ненадежного контрагента, и в целом как небезопасное государство. Астафьев отметил, что сейчас в Тунисе наблюдаются очевидные сложности в сфере политики и экономики. В них входят и поступки властей, и ультимативные действия контрабандистов. Последние стремятся диктовать свои условия всем сторонам конфликта. Нельзя не упомянуть и террористическую опасность, исходящую от экстремистских группировок, бежавших в Тунис, перечисляет политолог. Совокупность этих факторов ярко демонстрирует сложную обстановку в стране, добавил собеседник агенства.