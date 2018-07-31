Следствие в отношении семерых обвиняемых по делу «Зимней вишни» завершилось

Следственный комитет Российской Федерации завершил следственные действия в отношении семерых обвиняемых по уголовному делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Вскоре потерпевшие, обвиняемые и их защитники должны приступить к ознакомлению с материалами дела. Расследование в отношении еще четверых обвиняемых по делу о пожаре пока продолжается. В целом по по делу о трагедии, в результате которой погибли 60 человек, в настоящее время проходят 11 человек.