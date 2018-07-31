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16:37   31 Июля 2018
Россия

К списку врагов Крыма добавили список друзей

К списку врагов Крыма добавили список друзей

Те, кто попал в первый, могут рассчитывать на общественное презрение, те, кто попал в второй — на общественное признание, рассказал председатель ОП Крыма Григорий Иоффе. 

Общественная палата Крыма, ранее составившая список «крымоненавистников», создала новый перечень, на этот раз с белым оттенком,  — «список друзей» полуострова.  Об этом рассказал ИА «Политика Сегодня» председатель ОП Григорий Иоффе

«Буквально пару часов назад обсудили и приняли такое решение. В список будем вносить, в частности, журналистов. Российских, украинских, из других стран, которые соблюдают нормы и правила журналистской этики и пишет правду о Крыме. Мы таких журналистов будем считать друзьями Крыма», — раскрыл идею Иоффе. 

Правда пока в «белый список» никого не внесли.

«Вот мы как раз и посмотрим, кто и как будет освещать  сегодняшнее заседание,  — продолжил мысль глава Общественной палаты. — Никаких бонусов это не даст. Мы — Общественная палата. Мы не обладаем никакими блатными полномочиями. Те, кто попал в «крымское досье», могут рассчитывать на общественное презрение. Те, кто попал в «список друзей» — на общественное признание».

Перечень друзей Крыма будет публиковаться на сайте Общественной палаты полуострова.

В середине июля 2018 года в ОП региона сообщили о формировании списка «крымоненавистников», куда внесли фамилии граждан России и Украины, не признавших референдум марта 2014 года. Как заверяли авторы идеи, досье создано, чтобы крымчане знали своих «героев» и осуждали их. На сегодня в нем числятся, в частности, актер Михаил Ефремов, музыкант Андрей Макаревич, актрисы Лия Ахеджакова, Ада Роговцева, журналистка Ксения Собчак.  Исключить из перечня могут, если человек публично заявит об изменении своего отношения к статусу Крыма. Так, сейчас в палате думают над тем, чтобы убрать из досье фамилию народной артистки РФ Лии Ахеджаковой. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #крым #общество #григорий иоффе #лия ахеджакова
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