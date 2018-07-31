ФСИН введет выборочные проверки видеорегистраторов в колониях и СИЗО

После инцидента, произошедшего в ярославской ИК-1, директор ФСИН РФ Геннадий Корниенко заявил о решении ввести выборочные проверки видеорегистраторов, установленных в колониях и СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ФСИН подчеркнул, что указание использовать видеорегистраторы при взаимодействии с заключенными регулярно нарушается в регионах сотрудниками ИК. Корниенко заявил, что работники включают их по собственному желанию, поэтому необходимо разработать должный порядок использования этого инструмента. Прибор должен вручаться выходящему на дежурство в опечатанном виде, без возможности совершения любых манипуляций. На сегодняшний день, руководство ИК просматривает материалы, заснятые на видеорегистратор только в том случае, если сотрудник сообщил о внештатной ситуации.

«Мы введем такую меру: выборочно будем проверять — это большой пласт работы, но тем не менее — выборочно будем смотреть, что там записано в конце концов», — подытожил директор ФСИН.

Корниенко также выразил сожаление, что происходят такие случаи, как инцидент в ярославской ИК-1. Ранее стало известно, что замглавы ФСИН извинился за насилие в колонии Ярославля.