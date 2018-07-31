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16:01   31 Июля 2018
Россия

Контакты между военными России и Японии заметно активизировались — Шойгу

Контакты между военными России и Японии заметно активизировались — Шойгу

Двусторонние контакты Министерств обороны России и Японии в последнее время заметно активизировались, есть большие надежды на результаты переговоров 31 июля. Об этом заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на встрече с японским коллегой Ицунори Онодэрой.

По словам Шойгу, сегодня будет продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам безопасности, глобальной и региональной повестки, включая военно-политическую составляющую. Он отметил, что сейчас важно совместно определить, какой вклад могут внести оба оборонные ведомства в отношения между странами.

При этом российский министр отметил, что ключевую роль в активизации межведомственных контактов сыграл визит в Токио в декабре 2016 года президента РФ Владимира Путина и ответный визит в Россию в мае 2018 года главы правительства Японии Синдзо Абэ. Под руководством двух лидеров 26 мая в Москве состоялось официальное открытие перекрестных годов России и Японии.

«В истории российско-японских отношений подобное мероприятие проводится впервые. Думаю, оно пойдет на пользу двусторонним связям, в том числе в сфере безопасности», - сказал Шойгу.

Он также напомнил, что предыдущего визита главы минобороны Японии в Москву прошло 12 лет. Поэтому российская сторона возлагает большие надежды на сегодняшнюю встречу и рассчитывает, что она будет плодотворной, откровенной и конструктивной, как встреча глав оборонных дипломатических ведомств в прошлом году в Токио.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #япония #шойгу #политика #онодэра
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