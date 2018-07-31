Россияне обсудили предложение Турчинова сажать украинцев за покупку товаров из РФ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил уголовно наказывать за экономическое сотрудничество с российским государством.
По его словам, в Киеве должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку Москвы. Турчинов подчеркнул, что речь идет о бизнесменах и гражданах, закупающих в РФ товары, которые можно производить на Украине.
«Это просто позор», — заключил глава СНБО Украины.
Где будете закупать это все? продукция химической промышленности каменный уголь, антрацит машиностроительная продукция нефтепродукты металлы и изделия из них природный газ древесина и изделия из неё— Bulat (@6105565) 31 июля 2018 г.
Пользователи социальной сети Twitter отметили, что у Киева не получится полностью разорвать хозяйственные связи с Москвой, ведь страны зависят друг от друга по целому ряду отраслей. Товарооборот увеличивается. Россия закупает продукцию украинского машиностроения — трансформаторы, двигатели, станки, вагоны и трактора. Украина закупает у РФ нефтепродукты, уголь, кокс, минеральные удобрения и другую химическую продукцию.
Это же шикарная идея. Нужно больше, еще больше ада и сюра— Vovan (@Update1984) 31 июля 2018 г.
Это он от страха, спинным мозгом чувствует, что близится развязка.— Иван Рюмахин (@ivanrumahin) 31 июля 2018 г.
Стараются уязвить Россию, даже для собственного ущерба.— Yury_Lag (@Yury_Lag) 31 июля 2018 г.
Ну хорошо хоть, что не расстрел :)))— Гусь лапчатый (@gusyaka77) 31 июля 2018 г.
Боится Турчинов , любыми путями хочет удержаться у власти , даже преступлениями ..— Musatov Pavel (@musatov69) 31 июля 2018 г.
Импорт товаров из РФ на Украину в 2017 - на 7,2 млрд долл, за первый квартал 2018- возрос, уже 2 млрд долл. Сказочки про уголовную ответственность - для придурков, равно как и весь этот бред про рос агрессию, с которой Турчинов воюет пятый год— Natalia (@sehnsucht2016) 31 июля 2018 г.
Филиал акционерной компании «Украинские железные дороги» заключил договор с филиалом РЖД на покупку 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» в футляре с бланками удостоверений на сумму 181 тысяча рублей. Срок поставки товаров — 31 декабря 2018 года. Позже исполняющий обязанности главы компании Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков с «учетом актуального политического контекста».
Напрасно. Мне кажется наши рабочие набирая "Почесний залiзничник" со смеху обязательно опечатку сделают.— Вук (@fox_vuk) 30 июля 2018 г.
Таки предательство идеалов незалежности... Осуждаю!— Гадя (@valgor79) 30 июля 2018 г.
31 июля 2018 г.