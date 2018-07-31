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 Россияне обсудили предложение Турчинова сажать украинцев за покупку товаров из РФ

Россияне обсудили предложение Турчинова сажать украинцев за покупку товаров из РФ
16:48   31 Июля 2018
Медиа

Россияне обсудили предложение Турчинова сажать украинцев за покупку товаров из РФ

Россияне обсудили предложение Турчинова сажать украинцев за покупку товаров из РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил уголовно наказывать за экономическое сотрудничество с российским государством.

По его словам, в Киеве должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку Москвы. Турчинов подчеркнул, что речь идет о бизнесменах и гражданах, закупающих в РФ товары, которые можно производить на Украине.

«Это просто позор», — заключил глава СНБО Украины.

 

Россияне обсудили предложение Турчинова сажать украинцев за покупку товаров из РФ

Пользователи социальной сети Twitter отметили, что у Киева не получится полностью разорвать хозяйственные связи с Москвой, ведь страны зависят друг от друга по целому ряду отраслей. Товарооборот увеличивается. Россия закупает продукцию украинского машиностроения — трансформаторы, двигатели, станки, вагоны и трактора. Украина закупает у РФ нефтепродукты, уголь, кокс, минеральные удобрения и другую химическую продукцию.

 

 

 

 

 

 

Россияне обсудили предложение Турчинова сажать украинцев за покупку товаров из РФ

Филиал акционерной компании «Украинские железные дороги» заключил договор с филиалом РЖД на покупку 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» в футляре с бланками удостоверений на сумму 181 тысяча рублей. Срок поставки товаров — 31 декабря 2018 года. Позже исполняющий обязанности главы компании Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков с «учетом актуального политического контекста».

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #twitter #общество #турчинов #снбо
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