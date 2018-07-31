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16:01   31 Июля 2018
Весь мир

Позорно и оскорбительно: Иран не будет вести переговоры с США

Позорно и оскорбительно: Иран не будет вести переговоры с США

Такое мнение выразил вице-спикер иранского парламента Али Мотахари. По его словам, на данный момент нет условий, чтобы вести переговоры с США. Это было бы позорно и оскорбительно.

В понедельник лидер США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани без дополнительных условий. Он отметил, чтобы встреча состоялась, инициативу проявлять следует Ирану, но тот вряд ли пойдет на это. 

«Сейчас не подходящая ситуация для вступления в переговоры с США, поскольку это равносильно оскорблению и унижению»,  — заявил парламентарий.

Он добавил, что это происходит из-за того, что Вашингтон вышел из ядерной сделки и восстановил санкции против Тегерана. 

Еще один представитель парламента Ирана Алаэддин Боруджерди, комментируя заявление Трампа, заявил, что американцы не заслуживают доверия.

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Автор: Виктория Разумовская
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