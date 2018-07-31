Позорно и оскорбительно: Иран не будет вести переговоры с США

Такое мнение выразил вице-спикер иранского парламента Али Мотахари. По его словам, на данный момент нет условий, чтобы вести переговоры с США. Это было бы позорно и оскорбительно.

В понедельник лидер США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани без дополнительных условий. Он отметил, чтобы встреча состоялась, инициативу проявлять следует Ирану, но тот вряд ли пойдет на это.

«Сейчас не подходящая ситуация для вступления в переговоры с США, поскольку это равносильно оскорблению и унижению», — заявил парламентарий.

Он добавил, что это происходит из-за того, что Вашингтон вышел из ядерной сделки и восстановил санкции против Тегерана.

Еще один представитель парламента Ирана Алаэддин Боруджерди, комментируя заявление Трампа, заявил, что американцы не заслуживают доверия.