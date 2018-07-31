ФСИН проверит сотрудников колоний на знание законов

Директор ведомства Геннадий Корниенко после происшествия в ярославской колонии поручил всем сотрудникам повторно изучить требования закона об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. После знания проверят на зачетах.

Поручение озвучили на совещании, проведенном во вторник в режиме видеоконференцсвязи с участием сотрудников всех территориальных органов ФСИН.

Корниенко также распорядился провести психодиагностическое исследование сотрудников дежурных смен отделов безопасности и режима. Особенное внимание поручено уделить тем, кто служит в запираемых помещениях: штрафных изоляторах, помещениях камерного типа и так далее.

Кроме того, некоторые правозащитники в ходе совещания предложили и другие меры, которые глава ФСИН пообещал рассмотреть при разработке комплекса мер, призванных «свести подобные факты до минимума».

«Новая газета» ранее опубликовала видео с избиением заключенного Евгения Макарова в колонии №1 в Ярославской области. Полиция возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий, в рамках которого задержали восьмерых подозреваемых.