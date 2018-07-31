Сговора не было: Трамп вновь прокомментировал обвинения в связях с РФ

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал обвинения о его контактах с Москвой.

Соответствующее сообщение он оставил во вторник на своей странице в Twitter.

Collusion is not a crime, but that doesn’t matter because there was No Collusion (except by Crooked Hillary and the Democrats)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018