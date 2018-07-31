Сговора не было: Трамп вновь прокомментировал обвинения в связях с РФ
Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал обвинения о его контактах с Москвой.
Соответствующее сообщение он оставил во вторник на своей странице в Twitter.
Collusion is not a crime, but that doesn’t matter because there was No Collusion (except by Crooked Hillary and the Democrats)!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018
«Сговор — это не преступление, но это не имеет значения, потому что не было сговора (кроме лживой Хиллари и демократов)!», — написал глава Белого дома.