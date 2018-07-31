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Ветерана АТО застрелили в Бердянске

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 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

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15:41   31 Июля 2018
Весь мир

Сговора не было: Трамп вновь прокомментировал обвинения в связях с РФ

Сговора не было: Трамп вновь прокомментировал обвинения в связях с РФ

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал обвинения о его контактах с Москвой.

Соответствующее сообщение он оставил во вторник на своей странице в Twitter. 

«Сговор — это не преступление, но это не имеет значения, потому что не было сговора (кроме лживой Хиллари и демократов)!», — написал глава Белого дома.

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Автор: Алла Ларионова
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