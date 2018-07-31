Сотрудников ФСИН научат правильно отвечать на провокации осужденных

После инцидента, произошедшего в ИК-1 Ярославля, личный состав федерального органа обучат грамотно и законно реагировать на различные провокации со стороны заключенных. Об этом сообщили во ФСИН России.

На совещании главы ФСИН Геннадия Корниенко с сотрудниками был сделан вывод, что не все работники уголовно-исполнительной системы могут должным образом реагировать на возникающие непростые ситуации. Исходя из этого, глава службы издал соответствующее распоряжение. В частности, Корниенко поручил провести психодиагностику сотрудников. В первую очередь необходимо обследовать тех, кто служит в запираемых помещениях, чтобы оценить их функциональный резерв для непосредственного взаимодействия с осужденными. Также для службы в запираемых помещениях поручено назначать максимально подготовленных сотрудников по мнению психологической службы. Психологам ФСИН следует провести практические занятия с целью улучшения способности работников грамотно противостоять агрессивным воздействиям со стороны осужденных.

Видео с избиениями осужденного в июле опубликовала «Новая газета». Позже ФСИН подтвердила, что ицидент произошел в июне прошлого года в ИК-1 в Ярославле. Уголовное дело о превышении должностных полномочий уже возбуждено, все участники инцидента установлены. Отстранены от должности 17 сотрудников ИК. После данного инцидента ФСИН организовала специальные комиссии, осуществляющие контроль над применением насилия в колониях. На текущий момент в деле находится восемь фигурантов. Семь из них находятся под стражей, один — под домашним арестом.