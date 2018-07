Явка на выборах в Зимбабве превысила 70 процентов

Зимбабвийская избирательная комиссия получила бюллетени из четырех провинций, остались еще шесть, сообщила председатель ZEC Присцилла Чугумба.

Предварительно, явка на выборах превысила 70 процентов. Проценту избирателей отказали в участии в выборах из-за недействительных документов. Присцилла Чугумба отметила, что двое кандидатов привлекут к ответственности за нарушение закона о выборах и агитации в день тишины.

ZEC Chairperson Justice Priscilla Chigumba announcing at a press conference that the available statistics show that about 70% of the registered voters had voted in the 2018 harmonised elections pic.twitter.com/ryu1a2OMVd