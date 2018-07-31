Возбуждено дело против следователя, проигнорировавшего избиение в колонии Ярославля

Следователю, который не стал возбуждать уголовное дело в связи с избиением заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии, грозит уголовная ответственность, пишет «Интерфакс».

СК РФ уже возбудил против него дело. Следственные органы пока не прокомментировали эту ситуацию.

Две недели назад в СМИ появилась информация о том, что сотрудники колонии долгое время избивали заключенного в колонии №1 в Ярославле. В противоправных действиях участвовали 18 человек, личности 12 уже установлены.