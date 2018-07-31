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15:41   31 Июля 2018
Россия

Возбуждено дело против следователя, проигнорировавшего избиение в колонии Ярославля

Возбуждено дело против следователя, проигнорировавшего избиение в колонии Ярославля

Следователю, который не стал возбуждать уголовное дело в связи с избиением заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии, грозит уголовная ответственность, пишет «Интерфакс».

СК РФ уже возбудил против него дело. Следственные органы пока не прокомментировали эту ситуацию.

Две недели назад в СМИ появилась информация о том, что сотрудники колонии долгое время избивали заключенного в колонии №1 в Ярославле.  В противоправных действиях участвовали 18 человек, личности 12 уже установлены.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #ярославль #колония #общество #следователь
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