ЦИК пригрозил Мосгоризбиркому «необратимыми последствиями» за отказ в регистрации Балакина

У московской комиссии есть четыре дня, чтобы зарегистрировать бывшего главу скандально известной строительной компании.

Центральная избирательная комиссия готова дополнительно проконсультировать коллег из Мосгоризбиркома с тем, чтобы напомнить о последствиях неисполнения решения суда. Об этом «Политике Сегодня» сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

«Неисполнение судебного решения предполагает серьезные последствия. Я думаю, что в Мосгоризбиркоме есть опытные юристы, а в случае необходимости ЦИК дополнительно проконсультирует, что бывает, если решение суда не исполняется», - подчеркнул Булаев.

В минувший понедельник член московского избиркома Дмитрий Реут сообщил журналистам о намерении обжаловать в Верховном суде решение Мосгорсуда, которое обязывает комиссию зарегистрировать кандидатом в мэры Москвы бывшего главу строительной компании СУ-155 Михаила Балакина. Жалобу столичный избирком до сих пор не подал. Таким образом решение суда вступило в законную силу и Мосгоризбирком обязан зарегистрировать Балакина.

Комиссия отказала Балакину в регистрации после обращения трех муниципальных депутатов. Народные избранники, ранее поставившие свои подписи в поддержку Балакина, попросили признать подписи недействительными, сославшись на «семейные обстоятельства». Одна избранница рассказала о конфликте с мужем, который не симпатизирует Балакину, другой «устроила скандал» из-за бывшего девелопера мать, третья объяснила, что «действовала на эмоциях».

Балакин, которому после разыгравшихся драм в семьях мундепов не хватало одного голоса для прохождения муниципального фильтра, обратился в суд. И выиграл дело при поддержке прокуратуры. Представительница госорганов напомнила, что «личные обстоятельства или смена политических взглядов не могут быть причиной для признания подписей недостоверными», а «отзыв подписей запрещен федеральным законодательством». Фемида признала доводы «передумавших» неубедительными и постановила зарегистрировать Балакина в течение пяти дней.

Михаил Балакин идет на выборы от партии «Союз горожан» - детища известного политтехнолога Андрея Богданова, известного созданием спойлерских политических проектов. Эксперты не исключают, что выдвижение Балакина может быть связанно с заявкой на желаемое участие в реновации, впрочем ее кандидату «Союз горожан» возглавить не по силам.

Реновация - это не только стройка, хотя она занимает значимое место, объяснял «Политике Сегодня» советник префекта Юго-Западного Административного округа Москвы, бывший префект ЮЗАО Александр Картышов:

«Речь идет о переоснащении городской среды в соответствии с современными требованиями. Вот главная задача реновации. Это более комплексный процесс, а не только стройка. Там и благоустройство и технологии умных домов», — подчеркнул собеседник агентства.

Имя Балакина часто упоминалось в прессе несколькими годами ранее в контексте громкого скандала с банкротством СУ-155. Объединившая 85 промышленных предприятий и организаций стройкомпания лопнула в 2016 году. В итоге 49 тысяч покупателей в 14 регионах страны могли остаться без квартир. Достраивать объекты взялось государство средствами дочернего предприятия АИЖК - банка «Российский капитал» (сейчас – «Дом.РФ»).