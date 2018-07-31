Рейтинг «Единой России» приблизился к антирекорду

Уровень одобрения россиянами деятельности партии «Единая Россия» по состоянию на 22 июля снизился до 37,1 процентов. Ниже 40 процентов он был только в конце 2011 года. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

По результатам последнего опроса рейтинг единроссов упал на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей. В начале года (по данным на 14 января) рейтинг партии составлял 53,2%.

Рейтинг политических партий ВЦИОМ ведет с 2006 года. Ниже 40% до настоящего момента показатель «Единой России» опускался только в конце 2011 года — 25 декабря он составил 34,4%. Весь прошлый год показатель держался в районе 50%, минимум составил 47,4%.

Ранее «Левада-Центр» опубликовал результаты опроса на предмет одобрения россиянами деятельности президента РФ Владимира Путина. Как выяснилось, уровень одобрения деятельности главы государства вырос за минувшую неделю в сравнении с предыдущей — с 63,4% до 64,7%.