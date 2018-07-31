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15:15   31 Июля 2018
Россия

Тело девятилетней девочки нашли в Белгородской области

Тело девятилетней девочки нашли в Белгородской области

Следователи Белгородской области возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка в поселке Уразово Валуйского района.

По информации регионального СУ СКР, полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли тело девятилетней девочки. На месте случившегося работает следственно-оперативная группа. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти школьницы. Родители опознают тело ребенка.

Правоохранители ищут убийцу и допрашивают соседей. Изучают условия жизни и окружение девочки. В рамках расследования уголовного дела следователи выяснят обстоятельства убийства, в том числе дадут правовую оценку действиям органов профилактики, передает белгородское СУ СКР.

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Автор: Анатолий Кубарев
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