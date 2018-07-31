Глава ФСИН пообещал наказать сотрудников ярославской колонии

Директор ФСИН РФ Геннадий Корниенко от лица руководства и личного состава службы категорически осудил действия сотрудников колонии номер один Ярославля.

Сожаление о происходящем он выразил в ходе совещания с руководителями территориальных органов ФСИН по вопросам исполнения сотрудниками служебных обязанностей. Корниенко пообещал наказать подчиненных за преступления такого рода. По его мнению, это является лучшей мерой для предотвращения подобных ситуаций. Он уверен, что в итоге ситуации будет дана должная оценка, включая уголовное наказание. При первой судебной проверке год назад был уволен только один человек. Кониенко отметил, что после окончательного разбора ситуации всех совершивших преступление привлекут к отвественности.

«Обидно, что все усилия, прилагаемые для того, чтобы наша система действительно работала в рамках закона, этот единичный случай сводит на нет», — заявил глава ФСИН.

Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый на совещании также заявил, что произошедшее в колонии — преступление. Он охарактеризовал ситуацию, когда сотрудник, являющийся представителем государства, допускает такое обращение с заключенным «позором», даже если тот не желает выполнять законные требования сотрудника.

В совещании участвовали сотрудники всех органов ФСИН, свободные от дежурств.