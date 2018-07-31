Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Неизвестный дважды выстрелил в спину бывшему участнику так называемой АТО в Донбассе Виталию Олешко (позывной «Сармат»), когда тот обедал во дворе собственного дома.

Об этом рассказал друг убитого Андрей Манжаров. Он стал свидетелем случившегося.

Олешко с друзьями и родственниками сидел в кафе во дворе собственного дома-отеля. В этот момент к нему со спины подошел неизвестный мужчина с бородой и дважды выстрелил в ветерана из двуствольной винтовки.

Манжаров также опубликовал в Facebook видео с места убийства (содержит сцены насилия и тяжелый для восприятия контент), в котором обратился к народному депутату Украины Александру Пономареву. Мужчина уверен, что тот причастен к нападению на Сармата.

Ранее Олешко рассказывал о своем конфликте с Пономаревым. Он обвинял его в коррупции и в связях с криминальным миром. Тогда нардеп еще возглавлял «Российско-украинское научно-производственное предприятие «Агринол».