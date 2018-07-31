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14:45   31 Июля 2018
Россия

Ротенберг о санкциях ЕС: Мы гордимся нашей работой

Ротенберг о санкциях ЕС: Мы гордимся нашей работой

Бизнесмен Аркадий Ротенберг прокомментировал новые санкции ЕС по Крыму. Он заявил, что гордится работой его компаний над строительством Крымского моста.

Через своего представителя он передал РИА Новости, что гордится работой его компаний над строительством Крымского моста, которая, в частности, стала причиной для новых санкций Евросоюза. Он сказал, что «наши ребята» своей работой гордятся, а «если кому-то не нравится, это не наши проблемы».

Во вторник Брюссель ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших  в строительстве Крымского моста. Две из них — «Мостотрест»  и «Стройгазмонтаж» — контролирует Ротенберг.

Вслед за ЕС о намерении ввести санкций против ряда компаний и их руководителей заявило украинское министерство по делам неподконтрольных Киеву территорий.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #крым #политика #ротенберг #сакции
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