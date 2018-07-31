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 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
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14:56   31 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 31 июля, принял с докладом председателя Минского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко, передает БелТА.

По информации государственного информационного агентства, Лукашенко обсудил с Исаченко уборку урожая, развитие мясо-молочного комплекса и ремонт дорог. Встреча с председателем Минского облисполкома стала первым для Лукашенко появлением на публике за последние несколько дней.

В понедельник, 30 июля, политический Telegram-канал «Незыгарь» и украинское издание «Деловая столица» распространили информацию, что президент Белоруссии якобы перенес инсульт. Лукашенко госпитализировали, поэтому белорусский лидер отменил поездку в Гомель. Пресс-служба Лукашенко опровергла сообщения СМИ и назвала публикации «бредом».

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Автор: Анатолий Кубарев
#белоруссия #общество #лукашенко #инсульт
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