Убившие отца три сестры назвали себя его рабынями

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал, что три сестры, которые зарезали своего отца в Москве, пожаловались на систематические побои.

По их словам, пишет РИА Новости, они часто не могли ходить в школу из-за синяков и ран. Мужчина заставлял их выполнять роль рабынь.

27 июля на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями. Его убили три его же дочери из-за личной неприязни. По их словам, мужчина, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

В правоохранительных органах сообщили, что самая младшая из нападавших, учащаяся 11 класса, нанесла мужчине минимум 35 ударов ножом. Две другие брызгали ему в лицо из перцового баллончика, нанося удары по голове. Младшая сестра после расправы позвонила в полицию.

Девушки заявили, что отец постоянно им угрожал. По их словам, у мужчины был целый склад оружия, и он постоянно говорил, что испытает его на них. Несколько лет назад из-за таких угроз из дома сбежала мать девочек. После этого мужчина буквально сделал из дочерей своих личных рабынь, заставляя прислуживать ему.