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15:05   31 Июля 2018
Россия

Убившие отца три сестры назвали себя его рабынями

Убившие отца три сестры назвали себя его рабынями

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал, что три сестры, которые зарезали своего отца в Москве, пожаловались на систематические побои.

По их словам, пишет РИА Новости, они часто не могли ходить в школу из-за синяков и ран. Мужчина заставлял их выполнять роль рабынь. 

27 июля на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями. Его убили три его же дочери из-за личной неприязни. По их словам, мужчина, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

Убившие отца три сестры назвали себя его рабынями

В правоохранительных органах сообщили, что самая младшая из нападавших, учащаяся 11 класса, нанесла мужчине минимум 35 ударов ножом. Две другие брызгали ему в лицо из перцового баллончика, нанося удары по голове. Младшая сестра после расправы позвонила в полицию.

Девушки заявили, что отец постоянно им угрожал. По их словам, у мужчины был целый склад оружия, и он постоянно говорил, что испытает его на них. Несколько лет назад из-за таких угроз из дома сбежала мать девочек. После этого мужчина буквально сделал из дочерей своих личных рабынь, заставляя прислуживать ему.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #убийство #общество #домашнее насилие
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