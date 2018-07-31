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14:45   31 Июля 2018
Россия

Член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи посетит Карелию после встречи с Путиным

Член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи посетит Карелию после встречи с Путиным

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет члена Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ян Цзечи. После этого китайская делегация отправится в Карелию.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. Патрушев заявил о необходимости обеспечить качественный прием делегации, укрепив с помощью этого визита связи с китайскими партнерами. Он обратил внимание, что Карелия сотрудничает с провинцией Китая Фуцзянь по указанию российского лидера.

Секретарь Совбеза доложил, что финансовое положение в Карелии становится лучше. Денежных средств для поддержки Карелии из федерального бюджета предусмотрено в этом году в полтора раза больше, чем в прошлом. Патрушев сообщил о росте промышленного производства в регионе в первом квартале 2018 года на 4,6%. Также глава Госкомиссии оценил успешное решение вопросов обеспечения заказами Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Кроме того, в Карелии активно развивается туризм — улучшен аэропорт в Петрозаводске. Вводятся в действие фельдшерско-акушерские пункты и развиваются различные социальные объекты.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #карелия #кндр #политика
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