Член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи посетит Карелию после встречи с Путиным

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет члена Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ян Цзечи. После этого китайская делегация отправится в Карелию.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. Патрушев заявил о необходимости обеспечить качественный прием делегации, укрепив с помощью этого визита связи с китайскими партнерами. Он обратил внимание, что Карелия сотрудничает с провинцией Китая Фуцзянь по указанию российского лидера.

Секретарь Совбеза доложил, что финансовое положение в Карелии становится лучше. Денежных средств для поддержки Карелии из федерального бюджета предусмотрено в этом году в полтора раза больше, чем в прошлом. Патрушев сообщил о росте промышленного производства в регионе в первом квартале 2018 года на 4,6%. Также глава Госкомиссии оценил успешное решение вопросов обеспечения заказами Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Кроме того, в Карелии активно развивается туризм — улучшен аэропорт в Петрозаводске. Вводятся в действие фельдшерско-акушерские пункты и развиваются различные социальные объекты.