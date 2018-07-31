Титов: Бизнес приветствует раскрытие налоговых данных

Российские предприниматели позитивно относятся к тому, что Федеральная налоговая служба с начала августа начнет публиковать данные, которые раньше считались налоговой тайной. Об этом заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.

ФНС с 1 августа начнет публиковать данные о налогоплательщиках, которые раньше относились к налоговой тайне. Раскрывать их ведомство будет через специально созданный сервис на своем сайте — «Прозрачный бизнес». По замыслу налоговиков, это поможет каждому предпринимателю проверить, не являются ли его контрагенты «однодневками», не пользуются ли «серыми» для ухода от налогов.

Среди данных, которые теперь будет раскрывать ФНС, сведения о среднесписочной численности работников компаний за предыдущий год, информация о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками, сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков. По мнению Титова, раскрытие такой информации послужит не только «противоядием» от недобросовестных контрнагентов, но и облегчит работу с самими налоговиками, требующими от компаний проявлять должную осмотрительность при выборе партнеров.