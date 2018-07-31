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14:21   31 Июля 2018
Россия

Титов: Бизнес приветствует раскрытие налоговых данных

Титов: Бизнес приветствует раскрытие налоговых данных

Российские предприниматели позитивно относятся к тому, что Федеральная налоговая служба с начала августа начнет публиковать данные, которые раньше считались налоговой тайной. Об этом заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.

ФНС с 1 августа начнет публиковать данные о налогоплательщиках, которые раньше относились к налоговой тайне. Раскрывать их ведомство будет через специально созданный сервис на своем сайте — «Прозрачный бизнес». По замыслу налоговиков, это поможет каждому предпринимателю проверить, не являются ли его контрагенты «однодневками», не пользуются ли «серыми» для ухода от налогов.

Титов: Бизнес приветствует раскрытие налоговых данных

Среди данных, которые теперь будет раскрывать ФНС, сведения о среднесписочной численности работников компаний за предыдущий год, информация о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками, сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков. По мнению Титова, раскрытие такой информации послужит не только «противоядием» от недобросовестных контрнагентов, но и облегчит работу с самими налоговиками, требующими от компаний проявлять должную осмотрительность при выборе партнеров.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #титов #фнс
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