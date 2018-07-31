Специалисты обнаружили угрозы в каршеринговых приложениях

Каршеринговые приложения содержат недоработки, которые могут позволить злоумышленникам получить доступ к аккаунту пользователя, ездить за чужой счет или вовсе угнать автомобиль.

К соответствующему выводу пришли специалисты из "Лаборатории Касперского". В ходе исследования проверялась безопасность 13 приложений для каршеринга, которые разрабатывались различными производителями из разных стран.

По информации специалистов, мошенники уже занимаются продажей профилей каршеринговых служб на черном рынке.