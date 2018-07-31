Мы в соц.сетях:
Убившие отца три сестры назвали себя его рабынями

Убившие отца три сестры назвали себя его рабынями

 Ротенберг о санкциях ЕС: Мы гордимся нашей работой

Ротенберг о санкциях ЕС: Мы гордимся нашей работой
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Неизвестные открыли стрельбу в районе вокзала в Брюсселе, один человек ранен

Неизвестные открыли стрельбу в районе вокзала в Брюсселе, один человек ранен

 Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке

Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке
Убившие отца три сестры назвали себя его рабынями

Убившие отца три сестры назвали себя его рабынями

 Ротенберг о санкциях ЕС: Мы гордимся нашей работой

Ротенберг о санкциях ЕС: Мы гордимся нашей работой
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Неизвестные открыли стрельбу в районе вокзала в Брюсселе, один человек ранен

Неизвестные открыли стрельбу в районе вокзала в Брюсселе, один человек ранен

 Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке

Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке
14:35   31 Июля 2018
Россия

Красноярск готов к проведению Универсиады, заявил Мутко

Красноярск готов к проведению Универсиады, заявил Мутко

Такое мнение вице-премьер, председатель оргкомитета по подготовке и проведению турнира Виталий Мутко выразил во вторник на совещании в Красноярске. На переговорах обсуждалась подготовка города к Универсиаде. 

Мутко отметил, что большинство объектов уже готово, осталось решить некоторые вопросы по благоустройству и безопасности. Среди объектов, которые уже сданы, вице-премьер назвал деревню Универсиады. Сейчас там монтируют точку питания. 

Напомним, зимняя Универсиада в Красноярске пройдет 2-12 марта.

Красноярск готов к проведению Универсиады, заявил Мутко

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #спорт #мутко #красноярск #общество #универсиада
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...