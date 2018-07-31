Красноярск готов к проведению Универсиады, заявил Мутко

Такое мнение вице-премьер, председатель оргкомитета по подготовке и проведению турнира Виталий Мутко выразил во вторник на совещании в Красноярске. На переговорах обсуждалась подготовка города к Универсиаде.

Мутко отметил, что большинство объектов уже готово, осталось решить некоторые вопросы по благоустройству и безопасности. Среди объектов, которые уже сданы, вице-премьер назвал деревню Универсиады. Сейчас там монтируют точку питания.

Напомним, зимняя Универсиада в Красноярске пройдет 2-12 марта.