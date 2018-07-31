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14:28   31 Июля 2018
Россия

СФ планирует повысить статус судебных приставов

СФ планирует повысить статус судебных приставов

Фактически функции сотрудников Федеральной службы судебных приставов схожи с функциями полицейских, представителей Росгвардии и таможенников, отметил член Совета Федерации Дмитрий Шатохин.

По его словам, СФ работает над поправками, которые повысят статус судебных приставов и укрепят их правовое положение. Повышение статуса — серьезная задача, требующая решения в масштабах всей России. Федеральной службе судебных приставов нужен новый статус, который обеспечит дополнительные социальные гарантии и новые возможности, добавил Шатохин.

СФ планирует повысить статус судебных приставов

Член СФ объяснил, что верхняя палата рассматривает возможность отнесения службы судебного пристава к государственной иного вида. Полномочия приставов выходят за пределы, которые регулирует закон, что не соответствует их правовому положению как гражданских госслужащих.

 «Фактически их функции схожи с функциями полиции», — резюмировал Шатохин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #совет федерации #судебный пристав #фссп
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