СФ планирует повысить статус судебных приставов

Фактически функции сотрудников Федеральной службы судебных приставов схожи с функциями полицейских, представителей Росгвардии и таможенников, отметил член Совета Федерации Дмитрий Шатохин.

По его словам, СФ работает над поправками, которые повысят статус судебных приставов и укрепят их правовое положение. Повышение статуса — серьезная задача, требующая решения в масштабах всей России. Федеральной службе судебных приставов нужен новый статус, который обеспечит дополнительные социальные гарантии и новые возможности, добавил Шатохин.

Член СФ объяснил, что верхняя палата рассматривает возможность отнесения службы судебного пристава к государственной иного вида. Полномочия приставов выходят за пределы, которые регулирует закон, что не соответствует их правовому положению как гражданских госслужащих.