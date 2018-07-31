Орешкина избрали главой наблюдательного совета Фонда развития моногородов

Наблюдательный совет некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» на заседании во вторник избрал председателем совета министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Предшественником Орешкина является замглавы МЭР Савва Шипов.

Фонд развития моногородов появился в 2014 году. Его учредил Внешэкономбанк. НКО занимается формированием условий для создания рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Кроме того, фонд частично финансирует субъекты РФ и муниципальные образования в качестве помощи в реализации проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестиционных проектов в моногородах.

Министр раньше рассказывал о плане преобразовать Фонд развития моногородов ВЭБ в Фонд развития современной городской экономики.