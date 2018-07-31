Неизвестные открыли стрельбу в районе вокзала в Брюсселе, один человек ранен

Во вторник в районе Южного вокзала в Брюсселе неизвестные открыли стрельбу, ранение получил один человек. Прокуратура расследует случившееся, сообщает надзорное ведомство.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Аргон, неподалеку от нее находятся вокзал и отели.

Личность пострадавшего также пока не установлена. Угрозы его жизни нет. Сейчас следствие изучает записи с камер видеонаблюдения и собирается провести баллистическую экспертизу.

По предварительным данным, стрелявших было двое. Им удалось скрыться.