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14:13   31 Июля 2018
Весь мир

Неизвестные открыли стрельбу в районе вокзала в Брюсселе, один человек ранен

Неизвестные открыли стрельбу в районе вокзала в Брюсселе, один человек ранен

Во вторник в районе Южного вокзала в Брюсселе неизвестные открыли стрельбу, ранение получил один человек. Прокуратура расследует случившееся, сообщает надзорное ведомство.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Аргон, неподалеку от нее находятся вокзал и отели.

Личность пострадавшего также пока не установлена. Угрозы его жизни нет. Сейчас следствие изучает записи с камер видеонаблюдения и собирается провести баллистическую экспертизу.

По предварительным данным, стрелявших было двое. Им удалось скрыться.

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Автор: Алла Ларионова
#брюссель #стрельба #общество
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