Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой пройдет 1 августа

Стало известно о дате и времени прощания с актрисой Московского театра имени М.Н. Ермоловой Натальей Кузнецовой. Оно состоится 1 августа в Боткинской больнице. Прощание с актрисой начнется в 11:00, отпевание пройдет там же.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя худрука театра Галину Боголюбову. Актрису похоронят на Митинском кладбище. Наталья Кузнецова скончалась 29 июля после длительной болезни. Ей было 55 лет. Актриса родилась 30 октября 1962 года, окончила ГИТИС. В московском театре имени Ермоловой она работала с 1984 года. Там актриса играла в спектаклях «Утиная охота-90», «Язычники», «Бедность не порок» и других. Также она снялась в фильмах «Жуков», «Бигль», «Темное царство», «Сваха».