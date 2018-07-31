Собянин решил уравнять районы Москвы

Кандидат в мэры столицы, действующий градоначальник Сергей Собянин готовится в начале августа объявить о старте группы программ «Мой район», которая ликвидирует неравенство московских районов, пишет во вторник «Коммерсант».

«Мой район» фактически станет программой Собянина на выборах мэра Москвы 9 сентября. В 125 столичных районах и 21 поселении Новой Москвы запустят отдельные проекты, которые предполагают создание единого стандарта качества жизни и городской среды. Программа затронет сферы здравоохранения, транспорта и городской среды.

«Коммерсант» указывает, что в июле в сфере здравоохранения уже стартовала реконструкция по единому стандарту всей сети поликлиник города и завершение работы по распространению во всей клинической сети Москвы «инфарктных» и «инсультных» сетей.

В сфере городской среды планируется запустить проект, схожий с программой 2014-2018 годов «Моя улица». Также все библиотеки города хотят трансформировать в общественные центры-коворкинги.

А единый стандарт в сфере транспорта подразумевает устройство городской транспортной сети.