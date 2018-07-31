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13:47   31 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Киев введет санкции против 22 руководителей и 19 компаний, строивших Крымский мост

Киев введет санкции против 22 руководителей и 19 компаний, строивших Крымский мост

Украинское министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий предлагает ввести санкции в отношении 22 физических и 19 юридических лиц из России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, сто министерство инициировало вопрос применения санкций к частным компаниям, компаниям в федеральной собственности и федеральным учреждениям РФ, а также 22 физлицам — руководителям и учредителям юрлиц, вовлеченных в «незаконное строительство» моста через Керчененский пролив. В ведомстве подчеркнули, что инициатива уже согласована с центральными органами исполнительной власти и правоохранителями. Список компаний, в отношении которых предлагается ввести санкции, передан в кабмин.

Киев введет санкции против 22 руководителей и 19 компаний, строивших Крымский мост

Ранее стало известно, что Евросоюз расширил санкционный список, связанный с воссоединением Крыма с Россией и строительством моста через Керченский пролив. Санкции введены в отношении еще шести российских компаний: ПАО «Мостотрест», ОАО «Институт Гипростроймост», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-мост», судостроительный завод «Залив» и АО «ВАД».

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Автор: Вячеслав Каширин
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