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14:06   31 Июля 2018
Россия

Москвичи начали переезжать в дома, построенные по программе реновации

Москвичи начали переезжать в дома, построенные по программе реновации

В московском департаменте городского имущества рассказали, что в Юго-Западном округе столицы уже три семьи получили ключи от новых квартир, которые построили по программе реновации.

Квартиры находятся в новостройках на улице Изюмской в Южном Бутове. Туда переезжают жители трехэтажных домов на Краснолиманской улице. Всего расселят 96 квартир. 

Почти за три недели работы центра информирования по переселению 63 семьи согласились на переезд в новые дрма. 

Программу реновации утвердили еще в 2017 году. Согласно ей, в Москве снесут порядка пяти тысяч домов, в основном «хрущевок», в которых живет около миллиона человек. Семьи переедут в равнозначные квартиры в новостройках.  Всего к 2032 году в Москве построят не менее 30 миллионов квадратных метров жилья. Все это делается за счет города.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #общество #реновация #новостройки #москвасейчас
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