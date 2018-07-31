Москвичи начали переезжать в дома, построенные по программе реновации

В московском департаменте городского имущества рассказали, что в Юго-Западном округе столицы уже три семьи получили ключи от новых квартир, которые построили по программе реновации.

Квартиры находятся в новостройках на улице Изюмской в Южном Бутове. Туда переезжают жители трехэтажных домов на Краснолиманской улице. Всего расселят 96 квартир.

Почти за три недели работы центра информирования по переселению 63 семьи согласились на переезд в новые дрма.

Программу реновации утвердили еще в 2017 году. Согласно ей, в Москве снесут порядка пяти тысяч домов, в основном «хрущевок», в которых живет около миллиона человек. Семьи переедут в равнозначные квартиры в новостройках. Всего к 2032 году в Москве построят не менее 30 миллионов квадратных метров жилья. Все это делается за счет города.