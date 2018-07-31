Мы в соц.сетях:
Рейтинг «Единой России» приблизился к антирекорду

Рейтинг «Единой России» приблизился к антирекорду

 Убившие отца три сестры назвали себя его рабынями

Убившие отца три сестры назвали себя его рабынями
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Неизвестные открыли стрельбу в районе вокзала в Брюсселе, один человек ранен

Неизвестные открыли стрельбу в районе вокзала в Брюсселе, один человек ранен

 Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке

Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке
Рейтинг «Единой России» приблизился к антирекорду

Рейтинг «Единой России» приблизился к антирекорду

 Убившие отца три сестры назвали себя его рабынями

Убившие отца три сестры назвали себя его рабынями
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Неизвестные открыли стрельбу в районе вокзала в Брюсселе, один человек ранен

Неизвестные открыли стрельбу в районе вокзала в Брюсселе, один человек ранен

 Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке

Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке
14:00   31 Июля 2018
Россия

Вбивший пешеходов в Новой Москве водитель BMW был пьян

Вбивший пешеходов в Новой Москве водитель BMW был пьян

Водитель BMW, который сбил в понедельник на тротуаре нескольких пешеходов в Новой Москве, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Напомним, накануне в поселке Коммунарка BMW столкнулся с Lexus, вылетел на обочину и сбил четверых человек. Всех их госпитализировали с тяжелыми травмами. Агентство со ссылкой на источник в экстренных службах также сообщает, что один из них скончался.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили смерть одного из пострадавших. Однако заявили только о трех раненых в ходе аварии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#москва #авария #происшествия #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...