Вбивший пешеходов в Новой Москве водитель BMW был пьян

Водитель BMW, который сбил в понедельник на тротуаре нескольких пешеходов в Новой Москве, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, накануне в поселке Коммунарка BMW столкнулся с Lexus, вылетел на обочину и сбил четверых человек. Всех их госпитализировали с тяжелыми травмами. Агентство со ссылкой на источник в экстренных службах также сообщает, что один из них скончался.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили смерть одного из пострадавших. Однако заявили только о трех раненых в ходе аварии.