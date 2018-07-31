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13:41   31 Июля 2018
Россия

ФСБ задержала украинца, пытавшегося провезти в Крым боеприпасы

ФСБ задержала украинца, пытавшегося провезти в Крым боеприпасы

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Джанкой». Уроженец Мелитополя пытался провезти на полуостров 11 патронов калибра 5,56 миллиметров, которые подходят к американскому охотничьему карабину Weatherby.

Более того, задержанный предъявил пограничникам поддельный украинский паспорт. В ходе проверки выяснилось, что фотографию в удостоверении личности переклеили, а реквизиты изменили. Украинец признался, что купил документ в Херсоне за три тысячи гривен (примерно семь тысяч рублей).

В Крым он взял с собой 11 патронов от карабина. Боеприпасы контрабандист не задекларировал. Их нашли в его личных вещах с помощью технических средств наблюдения, после чего изъяли и отправили на экспертизу.

В соответствии с законом, контрабанда боеприпасов и огнестрельного оружия в России карается тюремным заключением на срок от трех до семи лет, а также штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #крым #оружие #контрабанда
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