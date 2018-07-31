Три сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, пожаловались на действия полиции при задержании. Они заявили, что их права не были разъяснены, а первоначальные показания у них взяли без адвокатов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова. Члены московского ОНК посетили трех сестер Хачатурян, которые сейчас находятся в СИЗО. Одна из девушек является несовершеннолетней. Девушки пожаловались юристам, что при задержании сотрудники правоохранительных органов не разъяснили им их права, предусмотренные 51 ст. Конституции (право не свидетельствовать против самих себя), а также не предоставили возможность одного телефонного звонка. Кроме того, первоначальные показания сестры давали без присутствия адвоката. Также он добавил, что у девушек есть резаные раны, что может говорить о самообороне.

Также Мельников доложил, что члены ОНК планируют обратиться по этому вопросу к уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, с целью инициировать деятельность органов опеки и школы. Сестры утверждают, что при совершении убийства они находились в состоянии аффекта из-за постоянно тирании с отцовской стороны. Задержанные сообщили, что погибший унижал и избивал девушек, запугивая их изнасилованием. Накануне суд увеличил срок ареста сестрер Хачатурян на 72 часа. Сейчас им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство по предварительному сговору»)