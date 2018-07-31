Правительство выделит 74 млн рублей для трансляции дополнительных выборов в ГД

Российское правительство определило компанию «Ростелеком» единственным исполнителем закупок и услуг по видеотрансляции и хранению записей с дополнительных выборов в ГД.

Правительство выделит 74 миллиона рублей из резервного фонда, чтобы организовать видеонаблюдение и трансляцию дополнительных выборов депутатов Государственной думы седьмого созыва. Распоряжение опубликовали на официальном портале кабмина.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило организатором закупок и услуг. Исполнитель — «Ростелеком». Дополнительные выборы депутатов Госдумы состоятся 9 сентября 2018 года.