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Правительство выделит 74 млн рублей для трансляции дополнительных выборов в ГД

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Правительство выделит 74 млн рублей для трансляции дополнительных выборов в ГД

Правительство выделит 74 млн рублей для трансляции дополнительных выборов в ГД

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13:30   31 Июля 2018
Россия

Правительство выделит 74 млн рублей для трансляции дополнительных выборов в ГД

Правительство выделит 74 млн рублей для трансляции дополнительных выборов в ГД

Российское правительство определило компанию «Ростелеком» единственным исполнителем закупок и услуг по видеотрансляции и хранению записей с дополнительных выборов в ГД.

Правительство выделит 74 миллиона рублей из резервного фонда, чтобы организовать видеонаблюдение и трансляцию дополнительных выборов депутатов Государственной думы седьмого созыва. Распоряжение опубликовали на официальном портале кабмина.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило организатором закупок и услуг. Исполнитель — «Ростелеком». Дополнительные выборы депутатов Госдумы состоятся 9 сентября 2018 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
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