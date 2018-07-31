Турчинов пригрозил украинцам тюрьмой за торговлю с Россией

На Украине должна быть введена уголовная ответственность за закупки российской продукции. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире телеканала «112».

По его словам, в отношении тех, кто закупает в России товары, которые могут производиться на Украине, якобы должна быть предусмотрена «не только моральная, но и уголовная ответственность». На эту мысль Турчинова натолкнула информация о заключении договора филиалом акционерной компании «Украинские железные дороги» с филиалом РЖД на покупку 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» общей стоимостью 182 тысячи гривен (около 6,8 тысячи долларов). Позднее закупка была остановлена.

Не смотря на политику замещения российской продукции на рынке, проводимую Киевом с 2014 года, по данным Госкомстата, за период с января по апрель текущего года импорт из России на Украину увеличился на 31% по сравнению с аналогичными показателями 2017 года.