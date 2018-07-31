Израиль хочет построить аэропорт на искусственном острове

Иерусалим прорабатывает проект строительства искусственного острова у израильских берегов, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля на совещании с руководством профильных министерств и ведомств распорядился «продвинуть» проект строительства аэропорта на искусственном острове, чтобы страна приняла растущее число туристов.

Израильские СМИ уточнили, что на реализацию проекта потребуется десять миллиардов долларов и 15 лет. Правительство Израиля в начале 2018 года создало специальную комиссию, чтобы изучить целесообразность строительства искусственных островов. На них хотят разместить электростанции и установки опреснения морской воды.