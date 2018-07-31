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Израиль хочет построить аэропорт на искусственном острове
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 Израиль хочет построить аэропорт на искусственном острове

Израиль хочет построить аэропорт на искусственном острове
13:17   31 Июля 2018
Весь мир

Израиль хочет построить аэропорт на искусственном острове

Израиль хочет построить аэропорт на искусственном острове

Иерусалим прорабатывает проект строительства искусственного острова у израильских берегов, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля на совещании с руководством профильных министерств и ведомств распорядился «продвинуть» проект строительства аэропорта на искусственном острове, чтобы страна приняла растущее число туристов. 

Израильские СМИ уточнили, что на реализацию проекта потребуется десять миллиардов долларов и 15 лет. Правительство Израиля в начале 2018 года создало специальную комиссию, чтобы изучить целесообразность строительства искусственных островов. На них хотят разместить электростанции и установки опреснения морской воды.

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэропорт #израиль #общество #остров
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