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 Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР

Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР
Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке

Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке

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Израиль хочет построить аэропорт на искусственном острове
13:27   31 Июля 2018
Весь мир

Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке

Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке

Речь об этом зашла на встрече с послом Великобритании в Тегеране Робертом Макэром.

Роухани подчеркнул, что Иран не хочет проблем в международных водных маршрутах, «однако никогда так просто не поступится правом на экспорт нефти». 

Новый посол передал лидеру страны верительные грамоты, а также заявил, что Лондон намерен дальше выполнять условия по СВПД, полностью поддерживая сделку. 

Роухани, в свою очередь, поприветствовал углубление отношений Тегерана с Лондоном.

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Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #иран #политика #весь мир #свпд
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