Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке

Речь об этом зашла на встрече с послом Великобритании в Тегеране Робертом Макэром.

Роухани подчеркнул, что Иран не хочет проблем в международных водных маршрутах, «однако никогда так просто не поступится правом на экспорт нефти».

Новый посол передал лидеру страны верительные грамоты, а также заявил, что Лондон намерен дальше выполнять условия по СВПД, полностью поддерживая сделку.

Роухани, в свою очередь, поприветствовал углубление отношений Тегерана с Лондоном.