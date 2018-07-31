Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке
Речь об этом зашла на встрече с послом Великобритании в Тегеране Робертом Макэром.
Роухани подчеркнул, что Иран не хочет проблем в международных водных маршрутах, «однако никогда так просто не поступится правом на экспорт нефти».
Новый посол передал лидеру страны верительные грамоты, а также заявил, что Лондон намерен дальше выполнять условия по СВПД, полностью поддерживая сделку.
Роухани, в свою очередь, поприветствовал углубление отношений Тегерана с Лондоном.