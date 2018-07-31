Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР

Украинские силовики обстреляли село Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики. Два человека погибли, двое ранены. Об это заявил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, группа военнослужащих ДНР пешком без оружия возвращалась в пункт постоянной дислокации после проведения работ по оказанию помощи жителям, пострадавшим от предыдущих обстрелов.

Представитель оперативного командования призвал мировое сообщество и международные организации не оставлять данный факт «без внимания и осуждения».

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о минометном обстреле со стороны украинских силовиков населенных пунктов на юге республики в понедельник вечером.