Мы в соц.сетях:
Правительство выделит 74 млн рублей для трансляции дополнительных выборов в ГД

Правительство выделит 74 млн рублей для трансляции дополнительных выборов в ГД

 Госдума прокомментировала новые санкции ЕС против российских компаний

Госдума прокомментировала новые санкции ЕС против российских компаний
Турчинов пригрозил украинцам тюрьмой за торговлю с Россией

Турчинов пригрозил украинцам тюрьмой за торговлю с Россией

 Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР

Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР
Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке

Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке

 Израиль хочет построить аэропорт на искусственном острове

Израиль хочет построить аэропорт на искусственном острове
Правительство выделит 74 млн рублей для трансляции дополнительных выборов в ГД

Правительство выделит 74 млн рублей для трансляции дополнительных выборов в ГД

 Госдума прокомментировала новые санкции ЕС против российских компаний

Госдума прокомментировала новые санкции ЕС против российских компаний
Турчинов пригрозил украинцам тюрьмой за торговлю с Россией

Турчинов пригрозил украинцам тюрьмой за торговлю с Россией

 Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР

Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР
Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке

Роухани: Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке

 Израиль хочет построить аэропорт на искусственном острове

Израиль хочет построить аэропорт на искусственном острове
13:00   31 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР

Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР

Украинские силовики обстреляли село Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики. Два человека погибли, двое ранены. Об это заявил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, группа военнослужащих ДНР пешком без оружия возвращалась в пункт постоянной дислокации после проведения работ по оказанию помощи жителям, пострадавшим от предыдущих обстрелов.

Представитель оперативного командования призвал мировое сообщество и международные организации не оставлять данный факт «без внимания и осуждения».

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о минометном обстреле со стороны украинских силовиков населенных пунктов на юге республики в понедельник вечером.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#всу #днр #обстрел #ближнее зарубежье #саханка
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...