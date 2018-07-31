Госдума прокомментировала новые санкции ЕС против российских компаний

Новые санкции Евросоюза против российских компаний, связанные со строительством моста через Керченский пролив — это попытка оказать политико-экономическое давление на Россию.

Однако они совершенно бессмысленны, поскольку Крым уже давно является частью РФ, и все решения по этому вопросу давно приняты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новика.

Ранее стало известно, что совет Евросоюза расширил список санкций в связи со строительством моста через Керченский пролив. В санкционный список попали шесть российских компаний: ООО «Стройгазмонтаж» (генподрядчик строительства моста в Крым), АО «ВАД», ПАО «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж — СГМ Груп», ООО «Стройгазмонтаж-Мост» и судостроительный завод «Залив». При этом в Крыму заверили, что введение санкций ЕС никак не помешает реализации проектов в срок. Завкафедрой европейской интеграции МГИМО (У) МИД России Николай Кавешников отметил, что новые санкции Евросоюза существенно не повлияют на российскую экономику.

«Данное решение означает демонстрацию поддержки украинских властей, желание не признавать Крым частью Российской Федерации», — считает Николай Новиков.

Он также отметил, что нужно быть готовым к тому, что санкции вводятся на продолжительный срок.

Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в РФ, его длина составляет 19 километров. Запуск автомобильного движения по мосту изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили раньше. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая. Запуск поездов по железнодорожной части моста через Керченский прорыв ожидается в декабре 2019 года.