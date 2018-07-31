Модернизированный царь-двигатель создали под ракету Союз-5 — Рогозин
Форсировка двигателя РД-191 увеличит мощность российской ракеты тяжелого класса Ангара-А5, уточнил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, под ракету-носитель среднего класса Союз-5, способную вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн груза, создали модернизированный царь-двигатель РД-171МВ. Отличается от двигателя РД-171М новой системой регулирования, исключающей использование импортных комплектующих.
Работа пошла. Под ракету Союз-5 будет создан модернизированный Царь-двигатель РД-171МВ. Также в ближайшее время начнётся работа по форсированию двигателя РД-191 для увеличения мощности тяжёлой ракеты Ангара А5Мhttps://t.co/sJYgYVsd36— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 31 июля 2018 г.