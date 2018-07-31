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Турчинов пригрозил украинцам тюрьмой за торговлю с Россией

 Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР

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12:54   31 Июля 2018
Россия

Модернизированный царь-двигатель создали под ракету Союз-5 — Рогозин

Модернизированный царь-двигатель создали под ракету Союз-5 — Рогозин

Форсировка двигателя РД-191 увеличит мощность российской ракеты тяжелого класса Ангара-А5, уточнил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, под ракету-носитель среднего класса Союз-5, способную вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн груза, создали модернизированный царь-двигатель РД-171МВ. Отличается от двигателя РД-171М новой системой регулирования, исключающей использование импортных комплектующих.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ракета #двигатель #общество #рогозин #союз-5
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