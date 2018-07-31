Модернизированный царь-двигатель создали под ракету Союз-5 — Рогозин

Форсировка двигателя РД-191 увеличит мощность российской ракеты тяжелого класса Ангара-А5, уточнил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, под ракету-носитель среднего класса Союз-5, способную вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн груза, создали модернизированный царь-двигатель РД-171МВ. Отличается от двигателя РД-171М новой системой регулирования, исключающей использование импортных комплектующих.