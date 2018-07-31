Российские фильмы наградили на кинофестивале в ЮАР

В городе Дурбан в ЮАР прошел кинофестиваль стран БРИКС. Два российских фильма получили награды — это «Время первых» Дмитрия Киселева и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.

Приз за лучшую роль второго плана получил актер Владимир Ильин («Время первых»), а Хант признан лучшим в номинации «Режиссура».

Победителем кинофестиваля стал фильм «Ньютон», в котором рассказывается история самого честного индийского госслужащего.

Фестиваль проходит уже третий раз. За награды боролись порядка 30 кинолент. Как отмечают организаторы, целью мероприятия является популяризация фильмов, снятых в странах БРИКС.

Кинолента «Время первых» посвящена первому выходу в открытый космос. В фильме снялись Константин Хабенский и Евгений Миронов.

Фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» — это драматическая история о том, как Витька Чеснок, выросший в детдоме, встречает своего искалеченного отца-уголовника и решает отвезти его в дом инвалидов.